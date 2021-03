Miguel Cardoso: "Fizemos uma excelente primeira parte"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:20 Facebook

No rescaldo da derrota diante do Benfica, o treinador do Rio Ave deixou elogios à exibição da equipa de Vila do Conde, principalmente na primeira parte.

"Fizemos uma primeira parte na qual pecámos por não finalizar oportunidades e levar um resultado diferente para o intervalo, que podia pôr o Benfica em crise. Não o fizemos, acabámos por depois não conseguir fazer uma ou duas coisas que eram fundamentais, nomeadamente procurar circular a bola ao lado contrário, retirar da pressão. A partir do primeiro golo do Benfica, houve algum desnorte da nossa parte", começou por dizer Miguel Cardoso, garantindo que a equipa "está unida".

"Fizemos uma excelente primeira parte, dentro do que tínhamos perspetivado. A partir do momento em que saímos do plano, seja por algum demérito nosso, ou por mérito do Benfica, que conseguiu pressionar, o jogo transformou-se numa realidade distinta e fomos penalizados. Sinto que a equipa está unida em torno de um propósito de crescimento, de melhorar a classificação, de ser consequente no que faz em campo. Há que perceber que não se pode dar tiros nos pés neste tipo de jogos, porque naturalmente somos penalizados. Esta equipa está a fazer um caminho", concluiu.

O Benfica venceu (2-0), esta segunda-feira no Estádio da Luz, o Rio Ave na 21.ª jornada da Liga. Seferovic e Pizzi marcaram os golos dos encarnados.