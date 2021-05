Miguel Cardoso não quer facilitismos para o play-off com o Arouca

Rui Almeida Santos Hoje às 17:41 Facebook

Treinador do Rio Ave elogia qualidade do adversário e adverte para as dificuldades que os vila-condenses vão encontrar na eliminatória.

"Os que facilitarem vão ter dificuldades". Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, encara com as devidas cautelas o play-off com o Arouca, que pode valer a continuidade dos vila-condenses na Liga. Ciente dos perigos que o adversário lhe poderá vir a colocar, o técnico salienta que "favoritismo é chegar ao campo e lutar para ser melhor" e evoca a responsabilidade de "honrar os pergaminhos do clube e a ambição do grupo", que serão colocados à prova uma última vez esta temporada.

Foi a primeira equipa portuguesa a entrar em campo na presente época, então para a segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, diante do Borac, e também fará as honras na despedida de 2020/2021, agora frente ao Arouca, no play-off que vai definir a equipa que ficará com a vaga ainda em aberto para a próxima edição da Liga. "Neste momento, é fundamental perceber o momento e o volume de trabalho que se pode colocar. O foco tático tem de ser mais doseado, a exigência tem de ser doseada", aponta Miguel Cardoso, que sente "o grupo focado" em conseguir a permanência.

O técnico avisa que, mesmo tratando-se de uma eliminatória a duas mãos, "o primeiro jogo não é para gerir, é para jogar para ganhar", até porque "jogar à procura do empate é perigoso", sobretudo quando, pela frente, se tem um adversário "competente", que foi "uma das melhores equipas da 2.ª Liga". "O Arouca tem jogadores com experiência e outros com formação de grandes clubes. O meio-campo, por exemplo, tem três jogadores ex-F. C. Porto", reforça, ciente de que se o Rio Ave "não encarar este play-off ao mais alto nível terá problemas".

A primeira mão do play-off de acesso à Liga joga-se no Estádio Municipal de Arouca, a partir das 21h45 de amanhã, e terá João Pinheiro como árbitro principal. O segundo jogo da eliminatória está marcado para domingo, pelas 19 horas, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.