Miguel Cardoso promete Rio Ave "ao mais alto nível" no duelo com F. C. Porto

Apesar de ter assumido o comando da equipa vila-condense há dois dias, Miguel Cardoso garante um ​​​​​​​Rio Ave preparado para segunda-feira enfrentar os "dragões" assegurando que este "não será um jogo de preparação".

O novo treinador do conjunto da foz do Ave mostrou-se confiante na tarefa de relançar a equipa no campeonato. Apesar de reconhecer "o contexto difícil" de se estrear frente ao F. C. Porto, prometeu um Rio Ave a jogar "ao mais alto nível".

"Não será um jogo de preparação ou de treino. Vamos competir ao mais alto nível, mas sabendo que este é o primeiro ponto de um caminho que temos de percorrer e que tem muito mais pela frente. É fundamental perceber que o que interessa é o presente e o que está para trás diz-me muito pouco", disse Miguel Cardoso.

O treinador, que está de regresso aos Arcos depois de em 2017/18 ter levado a equipa ao 5.º lugar do campeonato, não considerou que o desgaste do F. C. Porto pelo intenso ciclo de jogos que atravessa possa ser um trunfo para a sua equipa.

"A gestão dos momentos de uma equipa influencia o seu rendimento, mas estive no F. C. Porto muitos anos, conheço o Sérgio Conceição, e não me parece que estejam preocupados com isso. O nosso foco está no que podemos fazer, não temos tempo para nos preocupar com o que pode acontecer com o adversário", garantiu.

Questionado se ainda espera por reforços que possam melhorar a equipa, o treinador do Rio Ave preferiu voltar o discurso para a matéria prima que tem atualmente à disposição.

"Os melhores reforços deste ano já estão aqui dentro. Pelo que vi até agora estes jogadores estão muito aquém do que podem fazer, e têm de se atirar a essa tarefa. Claro que qualquer treinador gostaria de melhorar os recursos que tem à sua disposição, e se ficarmos melhor será perfeito, mas a minha maior atenção é aperfeiçoar o que temos", concluiu Miguel Cardoso.