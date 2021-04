Miguel Cardoso: "Tive uma reação que foi feia, mas justificada"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:36 Facebook

O treinador do Rio Ave pediu, este sábado, desculpa pelo gesto que teve no jogo com o Boavista, que gerou uma grande confusão nos minutos finais do duelo no Bessa.

"As imagens apanharam-me a fazer um gesto depois do 3-3. Um gesto que não é bonito, mas a instituição do Boavista não se deve sentir tocada, nem a do Rio Ave. Não foi essa a minha intenção. Aconteceram muitas coisas, temos emoções, temos obrigação de controlá-las. Tenho consciência da minha responsabilidade social. Foi um ato de frustração em relação ao que aconteceu. Foi um gesto espontâneo", disse Miguel Cardoso em conferência de imprensa, salientando que a reação ao terceiro golo do Rio Ave foi "feia" mas "justificada".



"Dizem que dirigi palavras ao professor Jesualdo Ferreira. É mentira. Essas palavras foram para pessoas que estavam no acesso ao túnel. Disse-lhes que já tinham idade para ter juízo, sim. As bolas estavam sempre a desaparecer. Foi tudo lamentável, sou alheio ao clima hostil que hoje aqui se viveu. Não tenho de ser penalizado por ter uma ínfima responsabilidade. Tive uma reação que foi feia, mas justificada", concluiu.

Os momento finais do jogo entre o Boavista e o Rio Ave (3-3), no Bessa, para a 26.ª jornada da Liga, ficaram marcados por muita confusão nos bancos, depois dos festejos do treinador do Rio Ave.

Numa altura em que os axadrezados venciam a equipa de Vila do Conde por 3-2, Fábio Coentrão fez o empate já nos descontos e Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, fez um gesto obsceno para o banco do Boavista, gerando uma grande confusão entre as duas equipas.

No final do jogo, Miguel Cardoso não compareceu à zona de entrevistas rápidas no relvado e o clube de Vila do Conde justificou a ausência pelo facto de o técnico ter sido ameaçado por dirigentes do Boavista quando se dirigia para a "flash interview", facto que os axadrezados desmentiram em comunicado.