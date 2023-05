Miguel Correia abandona devido a problemas mecânicos

O líder do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), Miguel Correia, foi forçado a abandonar, este sábado, o Rali de Portugal, devido a problemas de motor no Skoda Fabia EVO. O piloto bracarense estava a protagonizar uma luta intensa com Armindo Araújo pelo estatuto de melhor português em prova.

As contas para o CPR encerraram no final da etapa de sexta-feira e, como tal, este abandono não traz problemas de maior a Miguel Correia que, com o segundo posto que ocupava no final da primeira tirada, saltou para a liderança do Nacional, por troca com Ricardo Teodósio, que também havia abandonado.

Já este sábado, Correia fechou a secção matinal à frente de Armindo Araújo - que somou, na véspera, pontuação máxima para o CPR -, mas as classificativas da tarde não lhe foram favoráveis. Um furo em Vieira do Minho 2 custou segundos preciosos e Araújo recuperou o estatuto de melhor português, mas o pior estava guardado para Amarante 2.

PUB

Miguel Correia ainda terminou a classificativa, mas já não seguiu rumo a Felgueiras 2, acabando por confirmar a desistência com uma publicação nas redes sociais.