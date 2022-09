Miguel Guedes de regresso ao Trio D'Ataque

JN Hoje às 15:18 Facebook

Comentador afeto ao F. C. Porto volta à RTP, quatro anos depois, para o lugar de Marta Massada.

Miguel Guedes está de regresso ao programa Trio D"Ataque, da RTP, na qualidade de adepto do F. C. Porto, para substituir Marta Massada. O comentador, que também é cronista do JN, está entusiasmado por voltar ao espaço de comentário no canal público. "Tive a oportunidade de me sentar oito anos naquela cadeira [de 2010 a 2018], por isso tem uma carga afetiva muito grande. Tive também pessoas em debate comigo que sempre mantiveram um elevado padrão de respeito e, por isso, é um privilégio voltar quatro anos depois de ter saído", começou por dizer Miguel Guedes que terá como adversários João Gobern (Benfica) e Nuno Gonçalves (Sporting).

Miguel Guedes explicou que o sucesso do Trio D"Ataque se deve ao facto do programa "ter conseguido manter o denominador de elegância e respeito", área onde o moderador Hugo Gilberto também tem influência. "Há um patamar de dignidade e respeito pela opinião contrária, temos programas noutros canais onde os adeptos estão disfarçados por uma capa", acrescentou o comentador, licenciado em Direito. Miguel Guedes pretende voltar a trazer "o deslumbramento pelo futebol" à televisão que, acredita, "ter-se perdido em certa parte nos últimos anos".

Para Hugo Gilberto, diretor-adjunto da RTP e moderador do Trio D"Ataque, o retorno de Miguel Guedes representa o "regresso de alguém que faz parte da história", de um programa que, devido ao "bom senso" dos comentadores, é o mais antigo da televisão portuguesa.

Domingo, às 22.30 horas, o Trio D"Ataque irá para o ar na RTP 3 numa emissão que contará com a despedida de Marta Massada e a estreia de Miguel Guedes.