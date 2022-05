Miguel Guedes e Samuel Úria: dois músicos separados pela bola

Se Miguel Guedes confia na dobradinha do F. C. Porto, Samuel Úria acredita que o Tondela vai surpreender e celebrar no Jamor.

Ambos são músicos, dão-se bem e partilham o gosto pelo futebol, mas neste domingo (17.15 horas, TVI), quando começar a rolar a bola no Jamor, Miguel Guedes vai torcer pelo F. C. Porto e Samuel Úria apoiará o Tondela, seguindo as próprias convicções clubísticas, numa final inédita que atribuirá o último troféu da época.

"Depois de um belíssimo jogo de futebol, espero que o Samuel esteja bem disposto, que se tenha protegido do sol característico do Jamor e que aceite que lhe pague um copo, para festejar... a vitória do F. C. Porto", adianta Miguel Guedes.