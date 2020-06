Miguel Laranjeiro reeleito presidente da Federação de Andebol

JN/Agências Hoje às 16:53 Facebook

Miguel Laranjeiro foi reeleito, este sábado, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), propondo-se a reforçar o papel da modalidade no panorama nacional no próximo mandato, que terá maiores desafios devido aos efeitos da covid-19.

O dirigente, que encabeçava a lista A, única concorrente às eleições dos órgãos sociais da FAP para o período 2020-2024, recolheu 37 votos entre os 43 delegados que participaram no ato eleitoral.

"O lema da nova candidatura foi "O nosso compromisso com o futuro - Determinação e Ambição". É com a mesma ambição de sempre que iniciamos este novo mandato. Queremos uma gestão rigorosa, transparente e credível, promover o desenvolvimento do andebol, reforçando o seu papel no panorama nacional, uma aposta na Formação e na valorização das pessoas, desenvolver e aumentar a visibilidade da marca andebol", declarou o presidente reeleito, citado no site oficial da federação.

Miguel Laranjeiro reconheceu, no entanto, que os objetivos a que a direção se propõe não serão fáceis, "desde logo pelo que está a suceder com a pandemia" da covid-19. "Os desafios são muito maiores do que se podia imaginar há algum tempo atrás, mas quero garantir-vos que a minha equipa está ainda mais determinada e com vontade de dar a volta. Vamos conseguir", vincou.

O responsável federativo recordou ainda que, há quatro anos, na tomada de posse do anterior mandato, defendeu que "a competitividade do andebol português precisava de vencer desafios" e disse acreditar que Portugal era capaz de estar entre os melhores do mundo".

"E conseguimos", frisou, em referência à sexta posição alcançada em janeiro pela seleção portuguesa no Europeu de 2020, que valeu a Portugal a presença no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, e o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Egito, entre 14 e 31 de janeiro de 2021.