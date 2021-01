Miguel Leal deixa o comando técnico do Varzim

José Pedro Gomes Hoje às 16:09 Facebook

Treinador esteve dois meses no cargo e não conseguiu somar qualquer ponto ao serviço da equipa poveira, última classificada da Liga 2.

Durou pouco mais de dois meses a experiência de Miguel Leal no comando do Varzim, que não resistiu à série de maus resultados, e, esta sexta-feira, chegou a acordo para a rescisão do vínculo.

Contratado em outubro para suceder a Paulo Alves, Miguel Leal, de 55 anos, completou apenas oito jogos no comando da equipa, somando sete derrotas e apenas uma vitória, para a Taça de Portugal.

O técnico, que já não orientou o treino de hoje dos poveiros, deixa o conjunto da Póvoa de Varzim no último lugar do campeonato, com apenas seis pontos em 13 jornadas.