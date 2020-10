Miguel Leal é o novo treinador do Varzim

José Pedro Gomes Hoje às 18:04 Facebook

O treinador Miguel Leal, de 55 anos, foi o escolhido pelo emblema da Póvoa de Varzim para suceder a Paulo Alves no comando técnico da equipa principal de futebol, na LigaPro.

Miguel Leal, que estava sem clube desde a época passada, quando representou o Penafiel, também do segundo escalão, vai ser oficialmente apresentado ao final da tarde desta segunda-feira.

No seu currículo, Miguel Leal conta com passagens por Penafiel, Arouca e Cova da Piedade, na LigaPro, mas também pelo Moreirense e Boavista, equipas que orientou no principal escalão do futebol nacional.

Neste novo desafio da carreira, o treinador vai assumir o Varzim no 17.º lugar da tabela classificativa, uma posição de descida de divisão, com apenas cinco pontos somados nas primeiras seis jornadas do campeonato.

Miguel Leal fará a sua estreia no comando dos poveiros já este domingo, na receção ao Estoril-Praia, o segundo classificado da competição.