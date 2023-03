Miguel Maga renova com Vitória de Guimarães até 2027

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:29 Facebook

O lateral direito Miguel Maga renovou o contrato que o liga ao Vitória de Guimarães até ao final da época 2026/27, informou, esta quinta-feira, o clube da Liga.

O lateral direito Miguel Maga, de 20 anos, acertou a continuidade no Vitória por mais duas temporadas. O jovem defesa, que tinha contrato válido até 2025, fica preso aos minhotos até 2027 e com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.



A cumprir a quarta temporada nos minhotos, Miguel Maga iniciou a sua etapa em Guimarães na equipa de juniores e sub-23, chegando à equipa B em 2020/2021. Na época passada, Pepa lançou-o na equipa principal, num jogo em Vizela, e o lateral direito passou a integrar a equipa principal.



Na presente temporada, o internacional sub-20 é um dos jogadores mais utilizados por Moreno Teixeira na Liga, mesmo após ter enfrentado uma paragem de dois meses para recuperar de uma fratura na clavícula direita.

"É uma renovação de confiança por parte da estrutura toda do clube. Sinto-me muito feliz. É um enorme orgulho saber que posso representar este grande clube por mais alguns anos", disse, aos meios oficiais do clube. "O meu compromisso é continuar a dar o meu melhor em todos os jogos, pela equipa, pelo clube e pela cidade de Guimarães", acrescentou.



O defesa reiterou como meta para a presente temporada a presença nas competições europeias. "Estamos a fazer um bom trabalho. Todos trabalham no mesmo sentido, da estrutura do clube aos jogadores, passando pelo staff técnico. Batemo-nos por lugares europeus, queremos voltar a esses palcos. Representar o Vitória em provas da UEFA é sempre motivo de orgulho, uma honra. Tive essa experiência, pela primeira vez, esta época e quero repetir esses momentos".