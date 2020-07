Miguel Maia renova com o Sporting aos 49 anos

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 14:28 Facebook

Miguel Maia, um dos voleibolistas mais titulados em Portugal, renovou por mais uma época com o Sporting, anunciou o clube esta segunda-feira.

Aos 49 anos Miguel Maia não pretende parar de competir no desporto que marcou a sua vida. O capitão da equipa de voleibol do Sporting explicou, em entrevista ao canal televisivo do clube, que esta é uma decisão que o deixa feliz.

"Renovei contrato com o Sporting, era aquilo que queria e o clube também. A pandemia acabou por atrasar tudo mas estou aqui como se fosse a primeira vez, em 1981, quando vim para o Sporting através do SC Espinho: com o mesmo ânimo, a mesma entrega e a mesma vontade", referiu.

Miguel Maia é um dos voleibolistas mais titulados em Portugal. Venceu nove Taças de Portugal, seis Supertaças e oito campeonatos nacionais. No voleibol de praia alcançou, ao lado de João Brenha, um dos pináculos da carreira.

Terminou no 4.º lugar nos Jogos Olímpicos de 1996 e de 2000, tornando-se numa das principais figuras nacionais da modalidade.