Miguel Martins prolonga contrato com o F.C. Porto

Central de 22 anos está nos dragões desde 2013 e assina novo contrato até 2023.

Miguel Martins estreou-se na primeira liga do andebol português aos 15 anos, 11 meses e 19 dias.

"É um motivo de grande orgulho poder continuar neste grande clube, o meu clube do coração. Espero continuar a trazer muitas alegrias a toda a família portista. Acima de tudo, sou uma pessoa mais segura e isso tem-me ajudado dentro do campo. Vou continuar a dar tudo de mim e a honrar esta camisola", disse o internacional português, em declarações a site do F.C. Porto.