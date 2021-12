Miguel Miranda é o novo treinador do V. Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 22:58 Facebook

Recrutado à Sanjoanense, o ex-internacional português, com mais de 20 títulos e 126 internacionalizações, foi a escolha para suceder a Carlos Fechas e já estará no banco na partida com o Desportivo da Póvoa.

Com apenas um triunfo em nove partidas, o V. Guimarães, habituado a lutar pelos lugares cimeiros, ocupa o último lugar na principal liga nacional. Miguel Miranda chega ao comando dos vimaranenses na sequência dos maus resultados da equipa.

Miguel Miranda retirou-se no final de 2017/18 e, com 43 anos, já trabalhou com FC Gaia e NCR Valongo. Esta época, Miranda estava na Sanjoanense da Proliga, com o saldo de duas vitórias e seis derrotas (6.º lugar na Zona Norte), embarcando agora na primeira experiência na principal divisão de basquetebol portuguesa.