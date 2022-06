Miguel Miranda permanece mais um ano no V. Guimarães

Treinador, de 43 anos, chegou ao clube em dezembro de 2021 e garantiu a permanência dos minhotos na elite nacional

Miguel Miranda vai permanecer no comando técnico da equipa sénior masculina do V. Guimarães. Depois de ter garantido a manutenção dos minhotos no escalão máximo da modalidade, vencendo o Illiabum no playout, os responsáveis do clube ficaram agradados com o trabalho do treinador, de 43 anos, no clube desde dezembro de 2021. "É sinal que as pessoas responsáveis gostaram do trabalho realizado e acreditam que podemos melhorar já na próxima época. Para mim, é um grande orgulho poder continuar a trabalhar num clube como o Vitória", disse, aos meios oficiais do clube.

Os objetivos desportivos serão definidos mais tarde. "Estamos numa fase de construção da equipa, daí ser difícil nesta altura prever o que pode ser a próxima época. No entanto, sabendo que vimos de um ano atípico para o clube, o mais importante para mim na próxima época será atingir o mais rápido possível um lugar nos playoffs e, caso o consigamos, ir definindo os próximos objetivos. Almejamos uma época que possa estar à altura dos pergaminhos do Vitória", explicou.