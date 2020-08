Miguel Nunes vence Rali da Madeira, Bruno Magalhães relança luta pelo título

JN/Agências Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5) foi, este sábado, o melhor dos representantes do Campeonato de Portugal no Rali Vinho da Madeira, uma prova vencida pelo anfitrião Miguel Nunes (Skoda Fabia R5) e que relançou a luta pelo título.

A prova foi dominada pelos pilotos locais, com Miguel Nunes a bater Alexandre Camacho (Citroën C3) por 13,1 segundos, tendo o espanhol Jose Maria Lopez (Citroën C3) fechado o pódio, a 24 segundos de Nunes, que nunca tinha vencido a prova insular.

Bruno Magalhães foi quarto classificado, a 34,2 segundos de Nunes, e venceu entre os pilotos do Campeonato de Portugal, que teve, aqui, a terceira jornada.

José Pedro Fontes (Citroën C3) foi o segundo colocado, a 25,8 de Magalhães, e Armindo Araújo (Skoda Fabia), líder à partida, foi terceiro, após sofrer com a afinação do diferencial traseiro do seu carro, a 40,9 segundos.

Bruno Magalhães aproximou-se da frente, tendo agora 87,31 pontos e ficando a 1,63 do líder, que continua a ser Armindo Araújo.

A próxima prova é o Rali Alto Tâmega, que será disputada a 29 e 30 de agosto.