JN/Agências Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Oliveira (KTM) alcançou o 18.º tempo na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Itália.

O piloto português alcançou o melhor tempo com 1:47.820 minutos, atrás do colega de equipa Brad Binder, no autódromo de Mugello.

O mais rápido da primeira sessão foi o japonês Taaki Nakagami (Honda), com 1:46.662.