Miguel Oliveira: "A época tem sido uma montanha russa, mas fechamos da melhor maneira"

O piloto português venceu este domingo o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, no Autódromo Internacional do Algarve. Para Miguel Oliveira, este foi "um fim de semana perfeito".

"A começar pela pole que conseguimos ontem [sábado]. Hoje consegui concretizar com uma vitória", começou por dizer o piloto de 25 anos. "Deixo a Tech 3 com um sorriso. Durante estes três anos foi possível formar uma ligação humana muito boa", equipa qual se despede, seguindo na próxima época para a formação oficial da KTM.

"Quero deixar o meu obrigado a todos os portugueses que ficaram a torcer à distância. Deram-me a força extra", afirmou.

Jack Miller, da Ducati, foi segundo classificado a 3,1 segundos do português, seguido de Franco Morbidelli, que terminou no último lugar do pódio, num resultado que lhe garantiu o vice-campeonato.

Miguel Oliveira, que em 2021 vai integrar a equipa principal da KTM, termina 2020 com duas vitórias e o nono lugar no Mundial, a apenas 14 pontos de Joan Mir, que no GP anterior se tinha sagrado campeão.