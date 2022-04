Miguel Oliveira acaba Grande Prémio da Argentina no 13.º lugar

JN/Agências Hoje às 20:36 Facebook

A corrida, disputada na Argentina, terminou com a vitória de Aleix Espargaró, que também assumiu a liderança do Mundial.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou o Grande Prémio da Argentina de MotoGP na 13.ª posição, no dia em que o espanhol Aleix Espargaró deu a primeira vitória à Aprilia nesta categoria.

Espargaró saiu da "pole position" e concluiu as 23 voltas ao traçado de Termas de Rio Hondo em 41.36,198 minutos, deixando o compatriota Jorge Martin (Ducati) em segundo, a 0,807 segundos, e o também espanhol Alex Rins (Suzuki) em terceiro, a 1,330. Miguel Oliveira cruzou a meta 14,456 segundos depois do vencedor.

Com este primeiro triunfo em MotoGP, o mais velho dos irmãos Espargaró subiu à liderança do campeonato, com 45 pontos, enquanto Miguel Oliveira soma, agora, 28 pontos, ocupando a sétima posição.