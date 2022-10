Miguel Oliveira aposta nas quatro rodas no Rali do Algarve

JN/Agências Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto português Miguel Oliveira, que habitualmente compete no Mundial de MotoGP, vai participar no Rali Casinos do Algarve, nos dias 12 e 13 de novembro, aos comandos de um Hyundai i20, anunciou, esta quinta-feira, o piloto. Será a estreia de Miguel Oliveira nos ralis, depois de já ter participado numa corrida de resistência automóvel, em pista, nas 24 Horas de Barcelona.

"Para quem me conhece e acompanha, sabe que também sou um apaixonado pelas quatro rodas. Já tive algumas experiências em pista, mas este é um grande desafio, fazer uma prova em estrada. Estou com muita expectativa, vou estar com a adrenalina em alta para me adaptar ao carro e aos troços", frisou o piloto natural de Almada.

Miguel Oliveira assume que o objetivo é "aproveitar ao máximo" e divertir-se. "Estou muito feliz por também poder ter um motivo para estar uma vez mais perto dos meus fãs, em Portugal, e viver um ambiente diferente das minhas habituais competições", concluiu Miguel Oliveira.

PUB

O Rali Casinos do Algarve conta para Taça de Portugal de Ralis e Miguel Oliveira terá ao seu lado Carlos Magalhães, que habitualmente é navegador do antigo campeão nacional Bruno Magalhães.

O piloto luso já tinha participado, em julho, na etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), no circuito de Vila Real, acompanhado pelo seu pai, Paulo Oliveira, e, na altura, venceu a competição reservada aos TCR.

"Não é segredo que o Miguel é um amante da velocidade em quatro rodas, e com o fecho da época de MotoGP, esta pareceu-nos a oportunidade ideal. Temos a certeza que vai ser uma grande experiência para ele, cheia de emoção. E não vai estar sozinho. É que nesta prova vai contar com um mentor especial, um algarvio com um currículo invejável: o piloto do Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio, acompanhado do seu navegador José Teixeira, também vão participar e atacar a vitória no seu Hyundai i20 N Rally2", comentou o CEO da Hyundai Portugal, Sérgio Ribeiro.

O Mundial de MotoGP termina a 05 de novembro, em Valência