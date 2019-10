Miguel Oliveira cai no Japão a 170km/hora mas consegue terminar treino

Hoje às 10:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto português da KTM sofreu, esta sexta-feira, uma queda aparatosa na segunda sessão de treinos livres do GP do Japão, em Motegi

Miguel Oliveira sofreu, esta sexta-feira, uma queda a mais de 170km/hora. O corpo do piloto português da KTM deu várias voltas na pista, mas apesar do aparato, o corredor conseguiu recuperar e acabar a sessão no 18.º lugar.

"Foi complicado. Não conseguimos fazer com que o pneu médio funcionasse, por isso caí, por não ter temperatura do lado esquerdo. Foi um pequeno detalhe, mas que teve grandes consequências", disse, no final, Miguel Oliveira, que ainda recupera de uma lesão num ombro.

A qualificação do MotoGP realiza-se este sábado, a partir das 7.05 horas e a corrida começa às 7 horas de domingo.