Miguel Oliveira caiu de frente quando recebeu primeira mota. Vídeo recorda momento

O MotoGP publicou nas redes sociais um vídeo de Miguel Oliveira a receber a sua primeira mota, ainda em criança. O registo entra num documentário sobre o piloto português, que voltou a merecer destaque após a vitória no GP da Estíria, na Áustria.

Miguel Oliveira fez história, no último domingo, ao vencer o Grande Prémio da Áustria, com uma ultrapassagem dupla na última curva. É o primeiro português a ganhar uma prova da categoria máxima do motociclismo mundial.

Este sábado, o MotoGP republicou no site oficial um documentário sobre o piloto, onde se vê a sua espantosa reação quando o pai lhe oferece a primeira mota, ainda em criança. Cai para o chão.

"É uma das memórias mais felizes que tenho. Ainda hoje, penso que nunca conseguirei retribuir a alegria que o meu pai me deu", diz, hoje, Miguel Oliveira. "És o pai mais fixe do mundo", respondeu, naquela altura.

No documentário biográfico de vinte minutos, Miguel Oliveira lembra que herdou a paixão por motas do pai e diz que "desde que se lembra, que adora conduzir tudo o que tenha motor".

Chegar ao MotoGP aconteceu "de forma natural", conta o pai, Paulo Oliveira, no filme, ilustrado com vídeos caseiros de arquivo e imagens atuais do piloto no seu ambiente caseiro, familiar e profissional, tanto no motociclismo como na medicina dentária.