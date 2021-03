Miguel Oliveira começa mundial de MotoGP na 13.ª posição

Lusa Hoje às 19:42 Facebook

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) começou o Mundial de MotoGP com um 13.º lugar na prova de abertura, o Grande Prémio do Qatar, que foi ganho pelo espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

Oliveira, que arrancou da 15.ª posição, terminou a 11,457 segundos do vencedor, com o francês Johann Zarco (Ducati) em segundo, a 1,092 segundos, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), em terceiro, a 1,129 segundos.

Com este resultado, o piloto português está na 13.ª posição do campeonato, com três pontos, a 22 de Viñales, que lidera.