Miguel Oliveira abandona após ser derrubado por Marc Márquez

O português Miguel Oliveira desistiu do Grande Prémio de Portugal, logo no início da terceira volta, depois de ter sido abalroado por Marc Márquez, numa altura em que rodava na segunda posição.

O piloto da RNF Aprilia largou da quarta posição e assinou um arranque absolutamente fenomenal, saltando de imediato para a liderança, que aguentou durante a primeira volta, até ser ultrapassado por Francesco Bagnaia.

O Falcão estava em cima do campeão do Mundo em título, quando foi vítima de um autêntico movimento "kamikaze" de Marquéz. O espanhol arriscou a ultrapassagem a Jorge Martín, deu um toque no compatriota e acabou por acertar em cheio na moto do português.

O número 88 não ficou, aparentemente, com ferimentos graves, embora tenha sido logo assistido pelos comissários de pista. O espanhol Marquéz ouviu, de imediato, um enorme coro de assobios da bancada por parte dos adeptos portugueses, naturalmente desiludidos com a inacreditável manobra que fez.

Miguel Oliveira foi transportado ao centro médico do Autódromo Internacional do Algarve para ser observado.

Entretanto, Marc Márquez fez questão de pedir desculpa aos adeptos portugueses, juntando as mãos, mas voltou a ouvir uma enorme assobiadela e dirigiu-se, depois, à boxe da Aprilia para se justificar perante os responsáveis da equipa de Miguel Oliveira. De seguida, o espanhol, seis vezes campeão do Mundo de MotoGP, foi ao centro médico do circuito para se inteirar do estado de saúde do piloto português.

Veja o momento do arranque do GP de Portugal, com Miguel Oliveira a disparar da quarta posição para a liderança: