Miguel Oliveira desiste no GP da Estíria

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) desistiu, este domingo, do Grande Prémio da Estíria de MotoGP, 10.ª prova do Mundial, conquistado pelo espanhol Jorge Martin (Ducati).

Miguel Oliveira desistiu na 14.ª de 27 voltas devido a problemas mecânicos, enquanto Martin conquistou a primeira vitória da carreira, batendo o espanhol Joan Mir (Suzuki) por 1,548 segundos e o francês Fábio Quartararo (Yamaha) por 9,632 segundos.

Com estes resultados, Quartararo aumentou a vantagem na liderança do campeonato, tendo agora 172 pontos, contra 132 do segundo, o francês Johann Zarco (Ducati), sexto na Áustria, enquanto Miguel Oliveira é sétimo, com 85.