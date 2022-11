Miguel Oliveira e a RNF Aprilia já em alta velocidade

JN Hoje às 12:28 Facebook

O piloto português iniciou, em Valência, os testes de pré-época com a nova equipa, a RNF Aprilia.

Miguel Oliveira saiu para a pista pela primeira vez com as cores da RNF Aprilia, esta terça-feira. O piloto português iniciou os testes de pré-época, no circuito Ricardo Tormo, em Valência (Espanha).

Ontem, Miguel Oliveira já havia mostrado a nova mota através de uma publicação nas redes sociais.

A época de 2023 terá início no fim de semana de 25 e 26 de março, com o Grande Prémio de Portugal, em Portimão.