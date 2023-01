Miguel Oliveira e a saída da KTM: "Senti-me claramente superior ao que tinha entre as pernas"

JN Hoje às 00:08 Facebook

O piloto português Miguel Oliveira explicou, esta segunda-feira, os motivos que o levaram a deixar a KTM e assinar pela Aprilia.

"Seguramente que não me levantei e disse que acabou. Foi um processo. Com a ausência de Mike Leitner começaram a notar-se mudanças fundamentais na estrutura. Eu como piloto apreciava muito o Mike na box e tudo o que nos dava. Era uma pessoa com muita experiência, colocou a KTM onde colocou. Era uma presença boa no projeto. Com a chegada do Francesco Guidotti notou-se uma mudança do rumo técnico, que é uma pessoa experiente que chegou e, a pouco a pouco, começou a colocar as ideias em prática. Mas para que chegassem a algo concreto precisavam de mais tempo do que eu esperava. Esta gestão de expectativas foi a maior deceção que tive. Pensei que com a sua chegada poderíamos dar um passo maior", começou por dizer Miguel Oliveira em declarações ao jornalista espanhol Manuel Pecino, elogiando a nova moto.

"Cheguei a um ponto em que me senti claramente superior ao que tinha entre as pernas. E quando te dás conta, e não encontras tecnicamente maneira de superá-lo, chega esta vontade de abraçar outras coisas. Há esta oportunidade, é altura de aproveitar. Foi isso que aconteceu com a KTM. Sempre falei bem deles, deram-me uma oportunidade estupenda, mas creio que os resultados e o que posso fazer é muito mais do que fiz com eles. Encontrei uma moto com um ponto de travagem mais suave. O que fiz num dia, com 80 voltas, surpreendeu-me. Não foi um dia em que fui cómodo na moto. As coisas iam saindo e a moto aceitava o que fazia. Estou um pouco desconfiado, porque não quero estar muito contente com o que se passou, nem acredito que os testes de Sepang ou Portimão indiquem como será a temporada. Se as coisas não saírem como em Valência, não vou ficar louco e vou continuar a trabalhar", concluiu.