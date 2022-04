Miguel Oliveira e Max Verstappen figuras de jogo online que oferece viagem ao GP da Áustria

JN Ontem às 22:04 Facebook

O piloto português de Moto GP, Miguel Oliveira, e o campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, são as caras do jogo online "Red Bull Racers", um desafio que permite ganhar uma viagem ao Grande Prémio da Áustria, do Mundial de motociclismo.

De 15 de abril a 31 de maio os amantes da alta velocidade e dos jogos online podem participar gratuitamente no desafio do jogo online do Red Bull Racers, no qual os jogadores podem escolher "vestir" a pele do português e do holandês e optar entre uma corrida virtual de MotoGP ou Fórmula 1 no circuito de Red Bull Ring, em Spielberg.

O vencedor receberá como prémio uma viagem para assistir ao Grande Prémio de motociclismo da Áustria, agendado para 21 de agosto, onde poderá ver de perto o piloto português a competir.

O jogo está adaptado a todos os formatos de utilização e disponível gratuitamente em www.redbull/racers.