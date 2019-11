Miguel Oliveira é operado este domingo ao ombro e falha última corrida do Mundial

Hoje às 10:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto Miguel Oliveira (KTM) será operado este domingo a uma lesão nos ligamentos do ombro direito e falha a última corrida da temporada do Mundial de MotoGP em Valência, Espanha, anunciou a equipa Tech3.

Numa comunicação feita nas redes sociais, a equipa do piloto português informou que Oliveira está já em Innsbruck, Áustria, onde será operado pelo médico Karl Golser.

Desta forma, o piloto de Almada, que hoje não participou no Grande Prémio da Malásia, falha, também, a última prova da temporada que se disputa no dia 17, em Valência.

Recorde-se que o piloto de Almada lesionou o ombro direito na sequência de uma queda sofrida no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, no dia 25 de agosto, que se agravou com a violenta queda sofrida em 26 de outubro nos treinos livres para o GP da Austrália.