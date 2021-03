Miguel Oliveira em 11.º lugar no segundo dia de testes de pré-temporada

JN/Agências Hoje às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto português terminou, este domingo, na 11.ª posição o segundo de dois dias de testes de pré-temporada do Mundial de MotoGP, que decorreram no circuito de Losail, no Qatar.

O piloto da equipa oficial da KTM rodou 47 voltas, tendo conseguido o melhor registo na 35.ª, com o tempo de 1.54,666 minutos, mais 726 milésimos do que o mais rápido, o francês Fabio Quartararo (Yamaha) e a apenas 15 milésimos do nono posto, do italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

O australiano Jack Miller (Ducati) foi o segundo mais rápido, a 77 milésimas de Quartararo, mas com a melhor volta a surgir só ao 'cair do pano'.

O espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que tinha sido o mais rápido no sábado, foi hoje terceiro na tabela de tempos, a 212 milésimas de Quartararo, que foi o único a chegar ao segundo 53.

Este domingo, várias equipas (Ducati, KTM, Honda e Aprilia) testaram um novo sistema de arranque, o holeshot, que permite baixar a frente da mota no momento da partida, de forma mecânica, para evitar cavalinhos (levantar da roda dianteira).

Os pilotos têm, agora, dois dias de folga, regressando ao trabalho na quarta-feira, para uma bateria de três dias de testes, no mesmo circuito que acolhe a ronda de abertura do campeonato, em 28 de março.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe a terceira ronda do campeonato, em 18 de abril.