Miguel Oliveira em 12.º no primeiro de três dias de testes

O português Miguel Oliveira (KTM) foi esta quarta-feira o 12.º entre os 28 pilotos em pista no primeiro de três dias de testes de pré-temporada de MotoGP, que decorrem no Qatar, mas fez o seu melhor tempo até agora.

O piloto de Almada registou o tempo de 1.54,526 minutos na 50.ª de 58 voltas efetuadas ao traçado de Losail, terminando a 1,343 segundos do mais rápido, que voltou a ser o australiano Jack Miller (Ducati).

Miller, que parece ter encontrado a afinação correta para a sua Desmosedici, não só bateu o recorde do circuito qatari, com o tempo de 1.53,183 minutos, como conseguiu a melhor velocidade de ponta jamais registada neste traçado, com 352,9 quilómetros por hora, batendo por 0,7 km/h a velocidade conseguida pelo espanhol Marc Márquez (Honda) em 2019.

Márquez tinha, também, o recorde do circuito, com 1.53,380 minutos.

Hoje, os seis mais rápidos terminaram dentro do segundo 53.

Miguel Oliveira melhorou o seu registo em 140 milésimos de segundo, num dia em que os pilotos tentaram adiantar trabalho, pois prevê-se uma tempestade de areia para sexta-feira, último dia desta segunda bateria de testes.

Ainda assim, o português voltou a ser o melhor dos pilotos KTM, pois o sul-africano Brad Binder voltou a cair, tal como já tinha feito no domingo, e não foi além do 20.º registo do dia.

Os pilotos voltam à ação na quinta-feira, para o segundo dos três dias de testes.

O Mundial de MotoGP arranca em 28 de março neste mesmo traçado de Losail.

Portimão acolhe a terceira ronda do campeonato, em 18 de abril.