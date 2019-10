Miguel Oliveira em 16.º na Tailândia, Marc Márquez campeão mundial

Hoje às 10:56 Facebook

Miguel Oliveira (KTM) terminou na 16.ª posição o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP que viu o espanhol Marc Márquez conquistar o título mundial pela sexta vez, quarta consecutiva.

A lesão no ombro direito sofrida em 25 de agosto impediu Miguel Oliveira (KTM) de pontuar no Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, que consagrou o espanhol Marc Márquez (Honda) como hexacampeão.

A partir do meio da prova comecei a debater-me com o ombro

O piloto português, que arrancou da 17.ª posição, chegou a passar pelo 13.º lugar logo à segunda volta, mas as últimas voltas foram penosas devido às dores sentidas, descaindo até ao 16.º lugar final, o primeiro sem pontos atribuídos.

Miguel Oliveira acabaria por terminar esta 15.ª prova da temporada a 40,136 segundos do vencedor, Marc Márquez, que conquistou, assim, o sexto título de MotoGP, oitavo do campeonato do mundo de velocidade.

"Foi uma boa corrida. O meu ritmo foi muito forte mas a partir do meio da prova comecei a debater-me com o ombro. Faltava-me força e não conseguia travar tão tarde como gostaria para ser rápido", explicou o piloto da Tech3.

"Foi uma pena porque o ritmo estava lá. Fiz um bom arranque. Agora tenho de continuar com a recuperação o mais depressa possível. É desapontante que este detalhe traga uma limitação tão grande, mas vou preparar-me da melhor forma para Motegi [palco da próxima corrida, o GP do Japão]", vincou.

Com o 16.º posto, Miguel Oliveira manteve os 29 pontos e os 17.º lugar do Mundial, agora a quatro do italiano Andrea Iannone (Aprilia), que o precede na tabela.

O piloto espanhol Marc Márquez, natural de Cervera, na Catalunha, precisava apenas de conquistar dois pontos ao italiano Andrea Dovizioso (Ducati) mas a vitória no circuito internacional de Chang foi mais do que suficiente para fazer a festa, até porque o italiano não foi além do quarto lugar, a 11,218 segundos do novo campeão.

Márquez assegurou a vitória na última volta, quando passou o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que liderava desde o arranque, aguentando o ataque do gaulês na derradeira curva.

"Planeei o fim de semana para vencer a corrida, sem me importar com o campeonato. Estudei-o para a última volta. Foi um ano fantástico. Agora é altura de festejar", disse Márquez, no final.

Quartararo, estreante na classe rainha, não escondeu a frustração por ter perdido uma corrida pela terceira vez este ano, mas mostrou-se "orgulhoso" por ter "lutado" com o seu ídolo "na última curva".

A próxima prova, o GP do Japão, decorre de 18 a 20 de outubro.