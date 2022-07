Miguel Oliveira em quarto na primeira corrida do Nacional em Vila Real

JN/Agências Hoje às 18:29 Facebook

O piloto de motociclismo Miguel Oliveira (Hyundai) terminou, este sábado, na quarta posição, a participação na prova do Campeonato de Portugal de Velocidade em automobilismo, disputada em Vila Real, no âmbito da 51.ª edição do Circuito Internacional.

O piloto de MotoGP, que largou da 10.ª posição da grelha, aproveitou dois abandonos de outros concorrentes e a paragem nas boxes para troca de pilotos (fez equipa com o pai, Paulo Oliveira), para conseguir terminar à porta do pódio, a 38,157 dos vencedores, Miguel Cristóvão e Francisco Carvalho (McLaren).

Bruno Pires e Fábio Mota (Porsche) foram segundos classificados, a 18,563 segundos dos vencedores, com Jorge Rodrigues e Patrick Cunha (Audi) em terceiro, a 23,869 segundos.

Miguel Oliveira venceu ainda a classe TCR.

A segunda corrida disputa-se no domingo.