Miguel Oliveira espera pontuar na Austrália

Adriano Rocha Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Oliveira espera voltar a pontuar no Grande Prémio da Austrália, 17.ª e antepenúltima prova do Mundial de MotoGP, que disputa no domingo, no circuito de Phillip Island. O piloto de Almada, que terminou nos lugares pontuáveis (12.º) a última corrida, no Japão, acredita que pode melhorar num circuito de que "guarda boas memórias".

"Gosto do circuito de Phillip Island. Sempre fui bastante rápido e já lá ganhei nas outras duas categorias, pelo que é uma pista de boas memórias para mim", afirmou Miguel Oliveira, esta terça-feira, à assessoria de imprensa da equipa Tech3, numa alusão aos dois triunfos em terras australianas, em 2015 (Moto3) e em 2017 (Moto2). "Vamos ver como corre, mas espero terminar nos lugares pontuáveis", acrescentou o português da KTM.

O facto de o circuito de Phillip Island não ter muitas zonas de travagem também reforça a confiança de Miguel Oliveira, dado que ainda não está a 100% da lesão sofrida no ombro direito, a 25 de agosto, na sequência de uma queda na pista de Silverstone, durante a corrida do Grande Prémio da Grã-Bretanha.

Miguel Oliveira pontuou em nove dos 16 grandes prémios já disputados - faltam três para acabar o campeonato de 2019 -, conquistando um total de 33 pontos, o que lhe permite ocupar o 16.º lugar no Mundial de Pilotos, já ganho pela sexta vez pelo espanhol Marc Márquez (Honda).