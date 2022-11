Miguel Oliveira estreia-se na Aprilia com quarto tempo em Valência

JN/Agências Hoje às 18:58 Facebook

O piloto português Miguel Oliveira estreou-se, esta terça-feira, aos comandos da mota com que vai competir em 2023 no Mundial de MotoGP, uma Aprilia, realizando o quarto melhor tempo dos testes que decorreram em Valência, Espanha.

O piloto português, que em 2023 troca a KTM oficial pela equipa satélite da Aprilia RNF, estabeleceu o quarto melhor tempo do dia, rodando em 1.30,367 minutos, ficando a 0,335 segundos do mais rápido, o italiano Luca Marini (Ducati), irmão do antigo campeão mundial Valentino Rossi.

O tempo de Miguel Oliveira foi 0,131 segundos mais lento do que o realizado com a KTM no sábado, na sessão de qualificação para o GP da Comunidade Valenciana, que domingo encerrou a temporada de 2022, mas permitiu-lhe ser o melhor entre os pilotos que mudaram de equipa.

O melhor tempo de Oliveira foi conseguido na 71.ª das 75 voltas que efetuou ao traçado do circuito Ricardo Tormo.

Durante a manhã, o piloto natural de Almada foi o nono mais rápido, com o tempo de 1.30,936 minutos, ficando a 0,611 segundos do líder dessa sessão, o espanhol Maverick Viñales, com uma Aprilia oficial.

O espanhol terminou o dia com o segundo melhor registo, a 0,225 segundos de Luca Marini, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), companheiro de Marini na VR46, em terceiro, a 0,230.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão mundial em 2021, foi quem mais voltas efetuou (92), mas não foi além da nona posição final.

Pior, fez o novo campeão, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que se ficou pelo 12.º tempo, entre os 23 pilotos em pista.

O espanhol Marc Márquez (Honda) foi o 13.º e fechou o dia de rosto fechado, dizendo que "com esta mota não" vai dar para "lutar pelo campeonato".

Os testes regressam em fevereiro de 2023, no circuito de Sepang, na Malásia.

O campeonato de 2023, com 21 corridas, arranca em Portugal, no Circuito Internacional do Algarve, em 26 de março.