Miguel Oliveira faz primeiro lugar na qualificação do MotoGP

Miguel Oliveira fez a "pole position" no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, a decorrer no Algarve.

O piloto português, que tinha sido segundo nos terceiros treinos livres, vai partir da linha da frente na prova que encerra o Mundial de MotoGP, em Portimão.

É a primeira "pole position" da carreira do piloto luso na categoria rainha do Mundial de velocidade, que efetuou o tempo de 1.38,892 minutos, um novo recorde do Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto português deixou o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha) na segunda posição, a 44 milésimos de segundo, e o australiano Jack Miller (Ducati) em terceiro, a 146 milésimos do português.

O GP de Portugal de MotoGP, a disputar no domingo, é a 14.ª e última corrida da temporada.