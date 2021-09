Miguel Oliveira foi 20.º no GP de São Marino vencido por Bagnaia

JN/Agências Hoje às 14:55 Facebook

O português Miguel Oliveira (KTM) foi este domingo 20.º e penúltimo classificado no Grande Prémio de São Marino em MotoGP, 14.ª ronda do Mundial de Velocidade em motociclismo, ganho pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

O piloto de Almada concluiu as 27 voltas a 37,202 segundos do italiano, que soma a segunda vitória consecutiva, com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) em segundo, a 0,364 segundos e o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 4,425 segundos.

Com estes resultados, Fábio Quartararo mantém o comando do Mundial, com 234 pontos, mais 48 do que Bagnaia.