Miguel Oliveira nono no GP da Alemanha

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje na nona posição o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, 10.ª prova do Mundial de Velocidade em motociclismo, ganha pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha).

Oliveira concluiu a prova germânica a 19,740 segundos do vencedor, enquanto o francês Johann Zarco (Ducati) foi segundo, a 4,939 segundos de Quartararo, com o australiano Jack Miller (Ducati) em terceiro, a 8,372.

Com estes resultados, Quartararo cimentou a liderança no campeonato, agora com 172 pontos, enquanto o piloto português subiu ao 10.º lugar, com 64 pontos.