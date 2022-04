Miguel Oliveira foi quinto no Grande Prémio de Portugal de MotoGP

Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Oliveira foi quinto classificado no GP de Portugal em MotoGP, este domingo, no Algarve.

Fabio Quartararo (Yamaha) foi o mais rápido na prova organizada no Autódromo Internacional do Algarve, seguido de Johann Zarco (Ducati) e Aleix Espargaró (APrilia). Miguel Oliveira (KTM) terminou a corrida no quinto lugar.

O piloto português partiu para a corrida da 11.º posição, com o francês Johann Zarco na "pole position", e é agora oitavo na classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP.

Álex Rins (Suzuki), foi quinto, à frente dos irmãos Marquez, Alex e Marc Mendes, ambos em Honda.

Quartararo, que partiu da quinta posição da grelha, chegou ao comando da prova à terceira das 25 voltas, terminando com o tempo de 41.39,611 minutos batendo o compatriota Johann Zarco (Ducati) por 5,409 segundos e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que foi terceiro, a 0,659.

Com estes resultados, Quartararo, campeão em título, é o primeiro piloto a bisar no Algarve, ascendendo ao comando do campeonato, com 69 pontos, os mesmos que tem o espanhol Alex Rins (Suzuki), que foi quarto depois de partir da 23.ª posição.