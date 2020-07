Miguel Oliveira iguala melhor resultado de sempre em MotoGP

JN Hoje às 15:08 Facebook

O português da KTM garantiu o oitavo lugar no Grande Prémio de Espanha, prova que marcou o início do Mundial, disputado este domingo em Jerez de la Frontera e que foi conquistado por Fabio Quartararo.

Depois de ter partido do 15.º lugar da grelha, Miguel Oliveira assinou uma excelente recuperação e acabou por igualar o melhor resultado de sempre na classe rainha do motociclismo, ao cruzar a linha de meta na oitava posição, somando, assim, os primeiros pontos em 2020 logo na primeira corrida. O piloto de Almada repetiu, assim, o feito que havia conseguido no Grande Prémio da Áustria de 2019.

Em grande destaque esteve Fabio Quartararo. Depois de garantir a "pole position", o francês da Yamaha conquistou a primeira vitória da carreira em MotoGP, domingo uma corrida que ficou marcada por uma queda aparatosa do campeão do Mundo Marc Márquez.

Já depois de um primeiro incidente, que o atirou para o 16.º lugar, o espanhol da Honda recuperou até terceiro e quando atacava o segundo posto voltou a cair, ficando a queixar-se do braço direito.

"O Marc sofreu um grande golpe no braço e está a fazer um raios-x. Já tomou analgésicos para a dor", revelou Alberto Puig, diretor da equipa Honda.