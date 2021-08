Miguel Oliveira lamenta "esforço sem recompensa"

JN/Agências Hoje às 18:20 Facebook

O piloto português (KTM) lamentou, este domingo, o "esforço" sem "recompensa" após abandonar o Grande Prémio da Estíria de MotoGP, 10.ª prova do Mundial, devido a um problema no pneu dianteiro.

"Foi um final de corrida longe do que ambicionávamos. Ficámos aquém das nossas expectativas, sobretudo por sermos forçados a abandonar devido a um problema no pneu dianteiro", explicou o piloto luso, em declarações difundidas pela assessoria.

Já na conferência de imprensa, Miguel Oliveira explicou que o pneu dianteiro "tinha um defeito que provocava muitas vibrações na mota e o risco de cair".

O GP da Estíria foi conquistado pelo espanhol Jorge Martin (Ducati), que venceu pela primeira vez em MotoGP, depois de uma interrupção à quarta volta devido a um acidente entre o espanhol Dani Pedrosa (KTM) e o italiano Lorenzo Salvadori (Aprilia), que deixou as duas motas incendiadas no meio da pista.

O reatamento foi feito novamente com a grelha original, com Miguel Oliveira a recuperar dois lugares face ao 12.º posto em que arrancou.

"Depois de um bom arranque, senti-me um pouco melhor na segunda corrida. Também deu para ajustarmos as nossas afinações para o segundo arranque", frisou. No entanto, "num fim de semana que não começou de feição, depois de tanto esforço", Miguel Oliveira admite que queria "alguma recompensa, que não chegou".

"Não ia ser das minhas melhores corridas, mas iria salvar alguns pontos e isso seria importante depois de tudo o que passei", disse o piloto luso.

Miguel Oliveira espera, agora, recuperar fisicamente para a 11.ª ronda do campeonato, dentro de uma semana.

"Tentaremos recuperar o pulso para a corrida do próximo fim de semana em que tentaremos ir em busca dos pontos", prometeu.

Com estes resultados, o piloto de Almada manteve o sétimo posto do campeonato, com 85 pontos.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), que foi terceiro, aumentou a vantagem na liderança, tendo agora 172 pontos.

A 11.ª ronda disputa-se no próximo fim de semana, neste mesmo traçado Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, que acolheu o GP da Estíria deste fim de semana.