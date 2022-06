Miguel Oliveira lamenta "pouca tração" no GP da Catalunha

JN/Agências Hoje às 18:33 Facebook

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) lamentou, este sábado, a "pouca tração" sentida no Grande Prémio (GP) da Catalunha de MotoGP, para o qual vai partir da 16.ª posição da grelha.

O piloto luso considerou que "a qualificação foi um pouco melhor" do que os treinos livres, em que terminou na 18.ª posição, mas referiu ser "frustrante tentar perceber" a razão de não conseguir "ser mais competitivo até agora".

Em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da KTM, Miguel Oliveira considerou que "com certeza está relacionado com a pouca aderência" da pista de Barcelona, onde domingo se disputa a nona ronda da temporada.

"É fácil sobre-pilotar a mota. A pista é interessante mas é difícil. Mas vamos esperar por amanhã [domingo], decidir que pneus serão os melhores e fazer o melhor que pudermos", concluiu o piloto português.

O piloto português, que teve de disputar a primeira fase da qualificação, a Q1, fez a melhor volta em 1.39,420 minutos, enquanto a pole position foi conquistada pelo espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que bateu o recorde do circuito catalão com o registo de 1.38,742 minutos.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi o segundo mais rápido, ficando a 0,031 segundos do espanhol, com o francês Fábio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 0,217 segundos.

Esta foi a segunda pole conquistada por Aleix Espargaró, que já tinha sido o mais rápido na qualificação para o GP da Argentina.

Miguel Oliveira chega a esta ronda na 11.ª posição do campeonato, com 50 pontos, a 72 do líder, Fábio Quartararo.