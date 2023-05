Miguel Oliveira mostra como está a recuperar da fratura no braço

JN Hoje às 14:50 Facebook

O Falcão caiu no Grande Prémio de Espanha, na sequência do despiste de Fabio Quartararo, e vai falhar o Grande Prémio de França, no próximo fim de semana.

A recuperar de uma fratura no úmero do braço esquerdo, consequência de uma queda no Grande Prémio de Espanha, Miguel Oliveira mostrou melhorias numa publicação nas redes sociais.

"Já livre do suspensor braquial e com melhores sensações. Recuperação longa e algo lenta, mas já com algum alívio a nível de dor. Vamos", escreveu o piloto da Aprilia, de 28 anos, natural de Almada.

A queda em Espanha, a segunda da temporada depois do aparatoso acidente com Marc Márquez no Grande Prémio de Portugal, levará Miguel Oliveira a falhar a quinta etapa do calendário do MotoGP, no próximo fim de semana, em França.

O Falcão segue na 14.ª posição do mundial de pilotos, com 21 pontos, menos 66 do que o líder da geral individual, o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati.