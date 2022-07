Miguel Oliveira mostra que é craque nos carros

Eduardo Pinto Ontem às 22:51 Facebook

Tiago Monteiro não teve a felicidade de outros anos no WTCR, em Vila Real, e saiu frustrado da prova. "Esta época tem sido um pesadelo", desabafou.

Miguel Oliveira demonstrou, em Vila Real, que, para além das motas, também é craque na velocidade em automobilismo. Em conjunto com o pai, Paulo Oliveira, a bordo de um Hyundai i30, conseguiu lugares de pódio na segunda ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) (segundo na corrida de sábado e terceiro, este domingo), tendo vencido na categoria TCR em ambos os dias.

Miguel Oliveira, juntamente com o pai, acabou por ser o mais ovacionado da tarde, pela visibilidade mundial do MotoGP, estando agora a arriscar nos carros, mas o lugar mais alto do pódio do CPV, no circuito vila-realense, foi ocupado por André Pimenta e Pedro Salvador (McLaren).