Miguel Oliveira "orgulhoso" do desempenho no Grande Prémio do Japão

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se "orgulhoso do desempenho" que teve no Grande Prémio do Japão de MotoGP, o qual terminou na quinta posição, igualando o segundo melhor resultado pessoal do ano.

Em declarações difundidas pela equipa KTM, o piloto português reconheceu que "foi uma boa corrida" e que está "orgulhoso do desempenho" no Grande Prémio do Japão.

"O ritmo era rápido no final e não consegui segurar o meu quarto lugar, mas tivemos um bom fim de semana, fomos rápidos em todas as condições e fizemos um bom arranque", sublinhou o piloto português, natural de Almada.

Com o resultado de hoje, Miguel Oliveira manteve o 11.º lugar do campeonato, com 106 pontos, mas a apenas dois pontos do 10.º classificado.

"Foi mais um passo na direção certa, depois de duas corridas difíceis para mim. Foi um resultado decente e espero que o possamos melhorar na Tailândia", palco da próxima prova, a 17.ª das 20 do campeonato, no próximo domingo.

O piloto luso, que partira do oitavo lugar da grelha, concluiu as 24 voltas ao traçado nipónico de Motegi a 8,185 segundos do vencedor, o australiano Jack Miller (Ducati), que deixou o sul-africano Brad Binder (KTM) no segundo lugar, a 3,409 segundos, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) a fechar os lugares do pódio, a 4,136.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha) mantém a liderança do campeonato, agora com 219 pontos.