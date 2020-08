Miguel Oliveira pede que não o esperem no aeroporto. "Não posso arriscar"

AC Hoje às 12:52 Facebook

O piloto Miguel Oliveira, que fez história com a primeira vitória portuguesa em MotoGP, reconhece que a apoteose é merecida, mas dispensa-a, a bem da saúde e do futuro.

"Sei que todos nós merecemos uma chegada apoteótica, mas o Covid não nos permite... Apelo a todos os Fãs e Amigos, que NãO ME ESPEREM NO AEROPORTO", escreveu Miguel Oliveira, no lançamento de um vídeo que publicou no Facebook, às 12.30 horas desta segunda-feira.

"Como compreendem, não posso correr o risco de ficar contaminado e impedido de competir", justifica Miguel Oliveira, deixando uma mensagem aos adeptos. "O vosso apoio é mesmo muito importante para mim! Obrigado a todos!", disse Miguel Oliveira.

O português Miguel Oliveira (KTM) conquistou, domingo, pela primeira vez uma vitória no Mundial de MotoGP, ao vencer o Grande Prémio de Estíria, em Spielberg, na Áustria, quinta prova do campeonato.

Oliveira, que tinha como melhor resultado o sexto lugar em Brno, na República Checa, seguia no terceiro lugar e, na última curva, aproveitou a 'luta' entre o australiano Jack Miller (Ducati) e o espanhol Pol Espargaró (KTM) para subir pela primeira vez ao pódio.

O português partiu do sétimo lugar da grelha e conquistou várias posições na segunda partida, para as últimas 12 voltas, depois do acidente do espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

A próxima etapa do Mundial de MotoGP, que vai terminar em Portimão, em 22 de novembro, está marcada para 13 de setembro, em Misano, em Itália.