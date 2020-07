JN/Agências Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto português Miguel Oliveira (KTM), que este domingo desistiu no Grande Prémio da Andaluzia de MotoGP devido a uma queda na primeira curva, acredita que poderia ter terminado "no pódio" a corrida do Mundial de velocidade de motociclismo.

Em declarações difundidas pela equipa Tech3, pela qual alinha o piloto de Almada, Oliveira admitiu que foi "um fim de semana desapontante".

"Depois de ver a corrida, podia ter terminado facilmente no 'top-5' ou no pódio, arrisco mesmo dizer", frisou.

Miguel Oliveira considerou que é "muito frustrante nem sequer ter começado a corrida devido ao incidente da primeira curva".

"Tive azar, não havia nada que pudesse ter feito para evitar a queda. É a primeira curva, toda a gente está a tentar ganhar posições, pelo que é normal que às vezes se meça mal o ponto de travagem", explicou.

No entanto, o piloto, de 25 anos, lembrou que "há mais corridas este ano", pelo que esta desistência "não é o fim do mundo": "Guardamos os pontos positivos deste fim de semana e continuamos rumo ao próximo", concluiu.

Queda deixa Miguel Oliveira em 13.º lugar no Mundial, Quartararo mais líder

Uma queda logo na primeira curva, após o toque de um adversário, deixou o português Miguel Oliveira (KTM) fora do Grande Prémio (GP) da Andaluzia de MotoGP, vencido pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), líder do campeonato.

Saindo do quinto lugar da grelha - a melhor posição da carreira na categoria rainha -, Miguel Oliveira perdeu duas posições no arranque, mas seria o companheiro da KTM, o sul-africano Brad Binder, a provocar a queda, com um toque na traseira da RC16 do piloto português, que caiu para o 13.º lugar do Mundial de velocidade de motociclismo

Miguel Oliveira não desistia devido a queda desde o GP da Grã-Bretanha de 2019, em 25 de agosto. Na altura, foi também o toque de um piloto KTM (o francês Johan Zarco) a provocar a queda, que lesionou o ombro direito do piloto luso.

O piloto de Almada sofreu ainda uma queda nos treinos do GP da Austrália, que piorou a lesão no ombro e pôs um ponto final antecipado na temporada de estreia na categoria rainha do motociclismo mundial.

Desta vez, a queda não trouxe consequências físicas, mas pôs fim precoce a uma corrida para a qual tinha garantido a melhor qualificação desde que se estreou em MotoGP, mantendo os mesmos oito pontos com que chegou a esta segunda corrida do campeonato, mas baixando à 13.ª posição.

Tal como há uma semana, a corrida em Jerez de la Frontera ficou marcada pelas altas temperaturas do verão andaluz, que provocaram quedas e avarias.

Ao todo, oito pilotos abandonaram, incluindo as KTM de Brad Binder e do espanhol Iker Lecuona (ambos por queda), a Ducati do italiano Francesco Bagnaia e a Yamaha do ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, por problemas mecânicos.

Indiferente aos problemas dos adversários esteve o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que liderou desde o arranque, conquistando a segunda vitória consecutiva no campeonato e na carreira.

Quartararo é o segundo piloto mais jovem a conseguir duas vitórias consecutivas em MotoGP, apenas atrás do espanhol Marc Márquez (Honda), que falhou esta corrida por lesão.

"Esta foi difícil. Mas fiquei muito feliz", comentou o piloto, de 20 anos, que soma já 50 pontos no campeonato, depois de hoje ter cortado a meta em primeiro, com o tempo de 41.22,666 minutos, após 25 voltas.

Em segundo lugar, a 4,495 segundos, terminou o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que sofreu com o calor.

"Era impossível respirar. Estava arrasado. Nas últimas cinco voltas consegui forçar um pouco o ritmo", disse o piloto da Yamaha, que ainda conseguiu aproveitar um ligeiro erro do italiano Valentino Rossi (Yamaha) para chegar à segunda posição.

Aos 41 anos, Rossi já não subia ao pódio desde a terceira corrida de 2019, o GP das Américas, nos Estados Unidos. Fê-lo hoje, pela 235.ª vez na carreira, ao cortar a meta a 5,546 segundos de Quartararo.

"Vínhamos de um período muito mau. É muito bom regressar ao pódio. Para mim não é uma vitória, mas quase", garantiu o italiano.

Com estes resultados, Fabio Quartararo soma 50 pontos, mais 10 do que o segundo classificado, Maverick Viñales. O italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que hoje foi sexto, é o terceiro no Mundial, com 26.

A próxima corrida é o GP da República Checa, que se disputa no circuito de Brno, de 7 a 9 de agosto.