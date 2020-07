Miguel Oliveira quer melhorar prestação na Andaluzia

JN/Agências Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Oliveira, piloto da KTM admitiu, esta quinta-feira, que parte para o Grande Prémio da Andaluzia de MotoGP, de domingo, com o objetivo de se "qualificar mais à frente" de forma a poder lutar "por um melhor resultado".

Em declarações prestadas aos jornalistas já no circuito de Jerez de la Frontera, onde se disputa a segunda corrida da temporada de 2020, o piloto da Tech 3 KTM admitiu já não estar "tão concentrado no ritmo de corrida" como na prova anterior.

"Podemos sempre melhorar qualquer coisa, mas isso irá surgir naturalmente, fruto do nosso trabalho. O objetivo é poder qualificar muito mais à frente e isso aumenta drasticamente a possibilidade de lutar por um melhor resultado na corrida. É o nosso objetivo e desde sexta-feira que iremos trabalhar nele", afiançou o português.

O calor intenso que se faz sentir no sul de Espanha, onde se situa o circuito andaluz, é um dos principais obstáculos para os pilotos.

"[No domingo] estava de rastos. Acabei a corrida muito cansado. O desgaste físico aumenta muito com o calor", frisou Miguel Oliveira. "Esta segunda corrida não será mais fácil, mas, pelo menos, já sabemos o que iremos enfrentar", disse ainda.

A fazer companhia ao piloto português na grelha de partida deverá estar o espanhol Marc Márquez (Honda), que recuperou de uma cirurgia ao úmero direito a que foi submetido na terça-feira e que viu os médicos do campeonato autorizarem a participação na prova.

"É sempre um risco. [A lesão] pode dar algum desconforto. Mas a placa está a segurar o osso. É uma questão de gerir a dor. O risco está sempre lá porque em caso de queda aquilo pode desmontar-se", concluiu o piloto.

Após uma corrida realizada das 13 que estão atualmente confirmadas no Mundial de ​​​​​​​MotoGP, Miguel Oliveira ocupa a oitava posição, com oito pontos, a 17 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).