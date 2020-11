Miguel Oliveira rapa cabelo a quem não o cortava acima dos ombros há 30 anos

JN Hoje às 22:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Momento insólito na ressaca da conquista do Grande Prémio de Portugal de MotoGP. Em direto, este domingo, Miguel Oliveira rapou o cabelo ao comentador da Sport TV Vítor Martins.

"O meu pai não cortava o cabelo acima dos ombros há 30 anos. Nunca o conheci sem cabelo", escreveu, incrédula, no rede social Twitter a filha do comentador. "Pelo menos ficou bem", acrescentou Margarida Martins.

A história começou na véspera do momento de glória em solo português do piloto de Almada, altura em que o comentador da Sport TV prometeu que deixaria Miguel Oliveira rapar-lhe o cabelo caso vencesse o Grande Prémio de Portugal. Assim foi.

Ainda de equipamento vestido, mas já sem o capacete (nem máscara), o piloto aproximou-se do comentador e cumpriu com a parte que lhe competia, mostrando as qualidades que tem na condução de máquinas, neste caso de um aparador de cabelo.

Ora veja: