Miguel Oliveira sente-se "competitivo" e "motivado" para o GP de Teruel

O português Miguel Oliveira (KTM) admitiu este sábado ter-se sentido "competitivo" na sessão de qualificação para o GP de Teruel de MotoGP, 11.ª corrida da temporada, em que realizou o oitavo melhor tempo.

A organização ainda pregou um susto ao piloto português, ao dar indicação de lhe retirar o tempo realizado na última volta, que no caso de Miguel Oliveira foi a mais rápida do fim de semana, mas acabaria por manter o oitavo lugar.

"Estou contente com a qualificação. Senti-me mais competitivo do que no fim de semana anterior", disse o piloto de Almada.

O corredor luso explicou que conseguiu "tirar o máximo partido" de ter ido à diretamente para a segunda fase da qualificação"

"Sinto-me bem, sinto-me competitivo, mesmo para o ritmo de corrida e isso dá-me motivação para amanhã [domingo] podermos fazer uma boa corrida", concluiu o piloto da Tech3.

Após dez corridas disputadas, o piloto de Almada é o décimo classificado do Mundial de MotoGP, com 69 pontos.